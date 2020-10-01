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Чем заняться на каникулах: подборка лучших фильмов для школьников

Общество, 16:32 23 октября 2020

группа кинофестиваля "Ноль плюс" во ВКонтакте | Фото: группа кинофестиваля "Ноль плюс" во ВКонтакте

Тюменских школьников ждут двухнедельные осенние каникулы. В условиях пандемии и необходимости соблюдения социальной дистанции одним из способов увлекательно провести время может стать просмотр кино. Представляем подборку лучших картин всех времен для детей и подростков.

"Приключения Электроника" - картина о мальчике-роботе, который попадает в советскую школу, не утрачивает своей актуальности и сегодня. Еще один не менее увлекательный фильм - "Один дома", который полностью вписывается в современные реалии.

Интересна подросткам будет и самая известная советская мелодрама о жизни школьников "Вам и не снилось". Фильм снят по повести Галины Щербаковой в 1980 году. А кинокартина "Чучело" расскажет о девочке, столкнувшей с травлей в школе и о том, как важно проявлять эмпатию в любой ситуации.

Фильм "Чарли и шоколадная фабрика" будет интересен тем, кто мечтает оказаться в месте, где все сделано из шоколада. А "Джуманджи" поведает историю брата и сестры, которых настольная игра переносит в волшебный мир, полный приключений.

Любителям животных будут интересны фильмы "Бетховен" и "Бейб: Четвероногий малыш". О волшебстве и исполнении желаний поведает картина "Старик Хоттабыч". Не теряет популярности и серия фильмов о школе волшебников Хогвартс и Гарри Поттере.

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# дети , каникулы , кино , школьники

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