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Тюменский квинтет Woodlife представит программу "Респект XX веку!"

Общество, 08:43 26 октября 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Программу "Респект XX веку!" представит квинтет Woodlife в тюменской филармонии 5 ноября в 19 часов, сообщает региональное концертно-театральное объединение.

"Духовой квинтет Woodlife входит в состав ансамбля тюменской филармонии "Per aspera ad Astra" вместе со струнными инструментами. Название произошло от названия wood winds — духовые инструменты, а woodlife — деревянная духовая жизнь", — рассказали организаторы.

Участники квинтета: Тимур Богатырев (флейта), Ганбаатар Гомбо (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карыбек Иманов (фагот), Александр Казаков (валторна). Художественный руководитель — Данила Янковский.

Программа концерта: Светланов. Духовой квинтет "Деревенские сутки"; Бозза. Вариации на свободную тему; Гардель. Танго "Por Una Cabeza"; Шостакович. Вальс № 2.

Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.

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# музыка , отдых , филармония

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