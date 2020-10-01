Тюменский квинтет Woodlife представит программу "Респект XX веку!"
Программу "Респект XX веку!" представит квинтет Woodlife в тюменской филармонии 5 ноября в 19 часов, сообщает региональное концертно-театральное объединение.
"Духовой квинтет Woodlife входит в состав ансамбля тюменской филармонии "Per aspera ad Astra" вместе со струнными инструментами. Название произошло от названия wood winds — духовые инструменты, а woodlife — деревянная духовая жизнь", — рассказали организаторы.
Участники квинтета: Тимур Богатырев (флейта), Ганбаатар Гомбо (гобой), Данила Янковский (кларнет), Карыбек Иманов (фагот), Александр Казаков (валторна). Художественный руководитель — Данила Янковский.
Программа концерта: Светланов. Духовой квинтет "Деревенские сутки"; Бозза. Вариации на свободную тему; Гардель. Танго "Por Una Cabeza"; Шостакович. Вальс № 2.
Билеты можно приобрести в кассах Тюменского концертно-театрального объединения и на сайте.