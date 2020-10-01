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Сотрудник голышмановской полиции вышел в финал всероссийского конкурса

Общество, 17:27 23 октября 2020

администрация Голышмановского района | Фото: администрация Голышмановского района

Майор полиции Василий Васильев из Голышмановского городского округа прошел в финал Всероссийского конкурса "Народный участковый", сообщает администрация городского округа.

Майор Васильев стал лидером по итогам регионального голосования. В органах внутренних дел он служит 16 лет. Имеет государственные ведомственные награды. По итогам первого тура он замыкал тройку лидеров и по количеству голосов сильно отставал от конкурентов, однако, перейдя во второй тур, он обошел оппонентов. Свои голоса за земляка отдали 2 тыс. 217 жителей Тюменской области.

Имя победителя станет известно в преддверии профессионального праздника Дня участкового уполномоченного 17 ноября.

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