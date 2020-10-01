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"Контора пароходства" поддержит креативные сообщества

Общество, 20:43 24 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативные проекты и события тюменцев получили поддержку от мультицентра "Контора пароходства". Из 20 заявок организаторы поддержали 11 сообществ.

Консультацию SMM-специалиста по продвижению бренда получила компания Menotika. Она занимается печатью на одежде. Такой же услугой воспользовался художник и креативный кастомизатор одежды Анастасия Боголюбова.

Театр танцевальных форм "Контраст" выиграл фотосъемку. Им будет оказана помощь в написании технического задания, поиске подрядчика и организации съемки.

Певица Нина Белявская, хип-хоп проект Lara Krouts и группа Just Suzie смогут записать трек на студии. Творческий арт-проект "Все свои" и проект "Любовь. Мастерская одежды ручной работы" создадут фирменную продукцию для продвижения бренда.

Сообщество модной индустрии города UPCYCLING получило помощь в оплате гонорара приглашенному спикеру, а музыкальный проект DEPRAVE — настройку таргетированной рекламы.

Для тех, кто не смог получить поддержку, организаторы проекта проводят консультации, где рассказывают, как можно улучшить заявку или найти иные способы сотрудничества с мультицентром, собщает Moi-portal.ru.

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