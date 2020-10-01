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Новый сквер обустроили в Упоровском районе

Общество, 11:16 24 октября 2020

информационно-издательский центр "Знамя правды" | Фото: информационно-издательский центр "Знамя правды"

Сквер "Дружба" открыли в с. Буньково Упоровского района. Он расположен на краю села на живописной поляне около средней школы, сообщает информационно-издательский центр "Знамя правды".

Сквер имеет спортивные и детские зоны, а также места для семейного отдыха и может быть использован для проведения школьных уроков.

Работы начались весной 2020 года. В обустройстве зоны отдыха активно участвовали местные мастера, активисты, депутаты и школьники.

Проект реализовали на средства, выигранные в конкурсе грантов регионального департамента АПК, при поддержке районной администрации.

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