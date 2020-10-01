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Тюменцев приглашают на диктант по финансовой киберграмотности

Общество, 17:11 24 октября 2020

Е. Самарин. Mos.ru | Фото: Е. Самарин. Mos.ru

Проверить свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты, могут жители Тюменской области на диктанте по финансовой киберграмотности. Он стартовал на платформе RUNET-ID 24 октября и продлится до 1 ноября, сообщает Банк России.

Вопросы разработал Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России. Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на детей — школьников 12–17 лет, другой — на взрослую аудиторию. Посмотреть разбор ошибок можно со 2 ноября.

По словам представителя Банка России Артёма Сычёва, цель диктанта — повысить грамотность россиян в сфере кибербезопасности. Взрослые смогут задуматься о том, все ли они знают, чтобы защититься от мошеннических атак. Дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать пользоваться финансовыми продуктами.

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# Банк России , финансы

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