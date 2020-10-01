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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ОКБ№2 - в тройке лидеров по числу рентгенэндоваскулярных операций в России

Общество, 12:06 25 октября 2020

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Тюменская областная клиническая больница №2 занимает вторую позицию среди российских медучреждений по количеству рентгенэндоваскулярных операций, выполненных пациенткам с миомой матки.

Во время операции через прокол в артерии к матке проводится специальный катетер, который определяет и нейтрализует сосуд, питающий миому матки.

"В результате этой процедуры у женщины сохраняется способность деторождения и нет опасности преобразования миомы в раковую опухоль", - комментирует руководитель нейрососудистого центра Дмитрий Некрасов.

Однако есть и противопоказания - операцию применяют только при определенных видах миомы на основании тщательного обследования и консультаций гинеколога и эндоваскулярного хирурга, сообщает пресс-служба Областной клинической больницы №2.

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