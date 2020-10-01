  • 26 октября 202026.10.2020понедельник
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

26 октября в Тюмени снег с дождем, гололед

Общество, 08:32 26 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 2 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 26 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Ожидаются пасмурная погода и дождь, переходящий в мокрый снег. Региональное управление МЧС России предупреждает о гололедных явлениях и напоминает о необходимости соблюдать осторожность.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. К вечеру направление изменится на северное.

Атмосферное давление пониженное: 743-746 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 17 часов 6 минут. Долгота дня 9 часов 31 минуту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 26.10.2020Пейзажи и натюрморты тюменских художников впервые представят на выставке "Осенняя"
09:38 26.10.2020Тюменцы узнают об экологичной переработке вещей на фестивале модной индустрии
09:16 26.10.2020Тюменские волонтеры культуры представят свои идеи всей стране
09:05 26.10.2020День рождения Конька-горбунка отметят в Тюменском театре кукол