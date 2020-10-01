26 октября в Тюмени снег с дождем, гололед

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 2 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 26 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Ожидаются пасмурная погода и дождь, переходящий в мокрый снег. Региональное управление МЧС России предупреждает о гололедных явлениях и напоминает о необходимости соблюдать осторожность.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. К вечеру направление изменится на северное.

Атмосферное давление пониженное: 743-746 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 17 часов 6 минут. Долгота дня 9 часов 31 минуту.