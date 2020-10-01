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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О некачественных овощах и фруктах можно сообщить по телефону горячей линии

Общество, 11:07 26 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут сообщить о некачественных овощах, фруктах по телефону горячей линии регионального управления Роспотребнадзора. Звонки принимают с 26 октября по 9 ноября, сообщает ведомство.

Специалисты дадут консультации по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Расскажут о необходимости маркировки данной продукции, о правильном питании населения, правилах реализации и верном выборе тех или иных продуктов питания.

Подскажут, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественной продукции в магазине.

Получить консультации в управлении можно по номерам телефонов: 8(3452) 20-27-14, 8-963-068-79-21.

Подробнее на сайте управления Роспотребнадзора.

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# горячая линия , овощи , Управление Роспотребнадзора

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