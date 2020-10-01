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Викуловчан приглашают на Всероссийский экодиктант

Общество, 08:42 28 октября 2020

Минпросвещения РФ

Ежегодный Всероссийский экологический диктант напишут жители региона 15 и 16 ноября.

В Викуловском районе акция пройдет в Центре творчества 15 ноября в 12 часов, в школе № 1 – 16 ноября в 12 часов. Также диктант можно написать на онлайн-платформе, рассказала методист районного отдела образования Лариса Казарян.

Принять участие могут все желающие. Экодиктант составлен в четырех вариантах разной степени сложности: для школьников 12-17 лет, для молодежи от 18 до 35 лет, в том числе студентов и выпускников эколого-биологических факультетов, для взрослых и отдельно для специалистов области экологии и охраны окружающей среды, государственных и муниципальных служащих.

Отметим, что акция проходит при поддержке Минпросвещения РФ, министерств природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства и Федерального агентства по делам молодежи.

Евгения Шевцова

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# акция , образование , экология

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