Что нового ждет россиян в ноябре

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Регуляторные песочницы для предпринимателей начнут работать с 1 ноября.

Компании-разработчики новых продуктов и услуг могут тестировать их в новом правовом режиме - регуляторных песочницах. Если тестирование прошло успешно - продукт можно выводить на рынок. Предполагается, что нововведение позволит быстрее внедрять инновации без риска нарушить законодательство.

С 1 ноября автомобильные шины и покрышки будут вносить в систему обязательной маркировки "Честный знак". По ней можно отслеживать легальную продукцию, ввод ее в оборот и вывод. Обнаружить нелегальную продукцию можно даже через смартфон - система "Честный знак" имеет свое мобильное приложение.

Еще одно нововведение касается владельцев торговых агрегатов, чья выручка за прошлый год превысила 40 млн рублей. С 1 ноября они обязаны принимать для расчета карты "Мир". Напомним, порог выручки продавцов, на которых направлена инициатива, поэтапно снижается до 21 июля 2021 года - к этому времени он составит 20 млн рублей.

С 15 ноября расширятся полномочия Федеральной пробирной палаты: она будет собирать госпошлину в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.