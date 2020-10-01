  • 27 октября 202027.10.2020вторник
  • USD76,4443
    EUR90,4489
  • В Тюмени -1..-3 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

27 октября в Тюмени снегопад и сильный ветер

Общество, 08:43 27 октября 2020

Не выше минус 2 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 27 октября, прогнозирует сервис Gismeteo. К ночи похолодает до минус 5-ти.

Синоптики обещают пасмурную погоду и сильный снегопад. Региональное управление МЧС России второй день подряд предупреждает о гололедных явлениях и напоминает о необходимости соблюдать осторожность, по возможности, рекомендуется отказаться от дальних поездок.

Северный ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться в течение дня с 748 до 760 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 17 часов 4 минуты. Долгота дня 9 часов 26 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:05 27.10.2020"Ночь искусств" пройдет в соцсетях
08:43 27.10.202027 октября в Тюмени снегопад и сильный ветер
08:32 27.10.2020На трассах Тюменской области затруднено движение после снегопада
08:21 27.10.2020Биошкола "Зеленый остров" набирает учеников