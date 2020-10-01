27 октября в Тюмени снегопад и сильный ветер

Не выше минус 2 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 27 октября, прогнозирует сервис Gismeteo. К ночи похолодает до минус 5-ти.

Синоптики обещают пасмурную погоду и сильный снегопад. Региональное управление МЧС России второй день подряд предупреждает о гололедных явлениях и напоминает о необходимости соблюдать осторожность, по возможности, рекомендуется отказаться от дальних поездок.

Северный ветер будет дуть со скоростью 7-10 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышаться в течение дня с 748 до 760 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 17 часов 4 минуты. Долгота дня 9 часов 26 минут.