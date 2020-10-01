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Аэропорт Рощино перешел на зимнюю навигацию

Общество, 11:13 27 октября 2020

аэропорт Рощино, Евгений Шаров | Фото: аэропорт Рощино, Евгений Шаров

Аэропорт Рощино перешел на осенне-зимнюю навигацию с 25 октября. В предстоящем сезоне будет увеличена частота рейсов по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В Шереметьево можно будет улететь четыре раза в сутки самолетами авиакомпании "Аэрофлот". До 12 рейсов в неделю увеличатся полеты в Новый Уренгой авиакомпании "UTair". Рейсы в Екатеринбург запланированы по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

"В осенне-зимнем расписании сохранятся рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь, Мирный, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Воронеж и многие другие направления", - добавили в аэропорту.

Сезонная навигация продлится до 27 марта 2021 года. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте в разделе "Расписание".

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# аэропорт , расписание

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