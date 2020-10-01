"Наш фестиваль" в Тюмени пройдет в онлайн-формате

| Фото: департамент по спорту молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту молодежной политике Тюмени

Прием видеороликов на "Наш фестиваль" с записью творческих номеров от воспитанников кружков и студий стартует 1 ноября. Перейти в дистанционный формат пришлось в связи с продлением режима повешенной готовности и ограничением проведения мероприятий, сообщает департамент по спорту молодежной политике Тюмени.

В 2020 году юные артисты в возрасте от 4 до 18 лет представят свое творчество в номинациях "Вокал", "Инструментальное исполнение", "Хореография", "Театр", "Художественное слово", "Эстрадный монолог", "Авторское художественное слово", "Оригинальный жанр".

Открытие фестиваля состоится 16 ноября в онлайн-формате на площадке центра "Грант". Победители конкурса прошлого года из "Золотой десятки" в режиме конференции поделятся с нынешними участниками своим творческим опытом и ответят на вопросы.

В 2019 году золотые призы получили ребята из центров "Контакт", "Фортуна", "Авангард" и других. Судя по тому, что они намерены побороться за победу и в этот раз, конкуренция на фестивале обещает быть высокой.

Записи видеономеров будут приниматься по 9 ноября на электронную почту nfestival@list.ru. Лучшие видеоролики опубликуют в группе "Наш фестиваль" для открытого голосования. Победителей наградят 3 декабря.