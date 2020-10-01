Лжебанкир украл у тоболяка пятьдесят тысяч рублей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 50 тыс. рублей похитил с банковской карты тоболяка злоумышленник, представившись сотрудником банка, сообщает МО МВД России "Тобольский".
Полицейские установили, что потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил тоболяка, что с его карты мошенники пытаются снять деньги.
Чтобы предотвратить кражу, необходимо сообщить номер карты и коды, приходящие в смс. Не убедившись в достоверности информации, мужчина сообщил конфиденциальные данные и в итоге лишился крупной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".