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Лжебанкир украл у тоболяка пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 12:19 27 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. рублей похитил с банковской карты тоболяка злоумышленник, представившись сотрудником банка, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Полицейские установили, что потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил тоболяка, что с его карты мошенники пытаются снять деньги.

Чтобы предотвратить кражу, необходимо сообщить номер карты и коды, приходящие в смс. Не убедившись в достоверности информации, мужчина сообщил конфиденциальные данные и в итоге лишился крупной суммы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

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# мошеничество , Тобольск , уголовное дело

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