Грузовик из Санкт-Петербурга съехал в кювет под Тюменью

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Большегруз из Санкт-Петербурга съехал в кювет на 172-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск. Чтобы вытащить грузовик, перекрывший проезжую часть, сотрудники ГИБДД разыскали в близлежащем селе трактор, сообщает региональное УМВД.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь. На этом же участке дороги утром 27 октября сломалась "Газель", перевозившая оборудование из Ханты-Мансийского округа.

Автоиснпекторы вызвали эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на станцию техобслуживания. 62-летнего водителя, жителя Ростовской области, сотрудники ГИБДД отогрели в салоне патрульного автомобиля.

Наряды ДПС в Тюменской области несут службу на трассах с включенной световой сигнализацией. Контроль на федеральных автодорогах региона усилен.