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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Грузовик из Санкт-Петербурга съехал в кювет под Тюменью

Происшествия, 13:36 27 октября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Большегруз из Санкт-Петербурга съехал в кювет на 172-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск. Чтобы вытащить грузовик, перекрывший проезжую часть, сотрудники ГИБДД разыскали в близлежащем селе трактор, сообщает региональное УМВД.

Водитель поблагодарил полицейских за помощь. На этом же участке дороги утром 27 октября сломалась "Газель", перевозившая оборудование из Ханты-Мансийского округа.

Автоиснпекторы вызвали эвакуатор, чтобы отвезти автомобиль на станцию техобслуживания. 62-летнего водителя, жителя Ростовской области, сотрудники ГИБДД отогрели в салоне патрульного автомобиля.

Наряды ДПС в Тюменской области несут службу на трассах с включенной световой сигнализацией. Контроль на федеральных автодорогах региона усилен.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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