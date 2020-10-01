Уборочная техника вышла на улицы Тюмени на борьбу с первым снегопадом

| Фото: ортал "Тюмень - наш дом" | Фото: ортал "Тюмень - наш дом"

Дорожные службы Тюмени вышли на борьбу с первым снегопадом, сообщает администрация Тюмени.

За сутки в городе выпало 14,2 мм осадков, что составляет около трети месячной нормы октября. Все дорожные службы переведены на зимний режим работы и готовы к борьбе со стихией, отметили в ведомстве.

В ночную смену на уборке улиц задействовали 226 единиц техники. Сейчас Тюмень от снега освобождают 318 спецмашин и 514 дорожных рабочих и дворников.