Тюменских призывников обучат на водителей категории "С" и "Е"

| Фото: Минобороны | Фото: Минобороны

Военный комиссариат Тюменской области объявляет набор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для бесплатного обучения в ДОСААФ по специальностям водитель транспортного средства категорий "С" и "Е".

Призывники, закончившие обучение, при призыве на военную службу, будут направлены на должность военного водителя. "Есть возможность получить перспективную профессию для дальнейшего трудоустройства после прохождения военной службы", - ответили в военном ведомстве.

Желающим пройти обучение, нужно обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Телефон для справок военного комиссариата Тюменской области: 8(3452)79-19-07.