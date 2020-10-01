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Тюменских призывников обучат на водителей категории "С" и "Е"

Общество, 17:38 27 октября 2020

Минобороны | Фото: Минобороны

Военный комиссариат Тюменской области объявляет набор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для бесплатного обучения в ДОСААФ по специальностям водитель транспортного средства категорий "С" и "Е".

Призывники, закончившие обучение, при призыве на военную службу, будут направлены на должность военного водителя. "Есть возможность получить перспективную профессию для дальнейшего трудоустройства после прохождения военной службы", - ответили в военном ведомстве.

Желающим пройти обучение, нужно обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

Телефон для справок военного комиссариата Тюменской области: 8(3452)79-19-07.

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# водители , ДОСААФ

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