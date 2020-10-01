Тюменские полицейские создали игру для профилактики мошенничества

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Сотрудники УМВД Тюменской области разработали игру, направленную на информирование людей о существующих видах мошенничества на конкретных жизненных примерах.

Жители и гости региона нередко попадаются на уловки мошенников. Злоумышленники завоевывают доверие людей и присваивают чужие деньги, суммы доходят до значительных цифр, отметили в полицейском главке Тюменской области.

Игра представлена в виде 64 карточек, на каждой из которых описана определённая ситуация. Задача вытянувшего карточку человека – понять, является ли описанный случай мошенничеством, ответив "Верю" или "Не верю". Победителем становится человек, ответивший правильно на максимальное количество карточек, – такой гражданин является наиболее подготовленным для борьбы с мошенниками.

Игра может стать частью семейно-бытового досуга: молодые люди расскажут своим дедушкам и бабушкам о способах противостояния мошенникам с учетом развития информационных технологий, а те в свою очередь поделятся своим опытом.

Любой желающий может скачать материалы здесь, распечатать их и пользоваться в любое удобное время, играя с близкими и родными, и тем самым защищая себя от мошенников.