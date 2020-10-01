  • 27 октября 202027.10.2020вторник
  • USD76,4443
    EUR90,4489
  • В Тюмени -3..-5 С 8 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские полицейские создали игру для профилактики мошенничества

Общество, 17:05 27 октября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Сотрудники УМВД Тюменской области разработали игру, направленную на информирование людей о существующих видах мошенничества на конкретных жизненных примерах.

Жители и гости региона нередко попадаются на уловки мошенников. Злоумышленники завоевывают доверие людей и присваивают чужие деньги, суммы доходят до значительных цифр, отметили в полицейском главке Тюменской области.

Игра представлена в виде 64 карточек, на каждой из которых описана определённая ситуация. Задача вытянувшего карточку человека – понять, является ли описанный случай мошенничеством, ответив "Верю" или "Не верю". Победителем становится человек, ответивший правильно на максимальное количество карточек, – такой гражданин является наиболее подготовленным для борьбы с мошенниками.

Игра может стать частью семейно-бытового досуга: молодые люди расскажут своим дедушкам и бабушкам о способах противостояния мошенникам с учетом развития информационных технологий, а те в свою очередь поделятся своим опытом.

Любой желающий может скачать материалы здесь, распечатать их и пользоваться в любое удобное время, играя с близкими и родными, и тем самым защищая себя от мошенников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# игра , мошенничество , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 27.10.2020Сериал "Тобол": костюмы персонажей максимально передают эпоху правления Петра I
18:01 27.10.202028 октября - события дня
17:38 27.10.2020Тюменских призывников обучат на водителей категории "С" и "Е"
17:16 27.10.2020Тюменцев приглашают на вербатим "Поговорим..."