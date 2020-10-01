28 октября в Тюмени ожидается небольшое потепление
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Минус 4 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 28 октября, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до плюс 1-го.
Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие осадки: снег, переходящий в дождь.
Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду.
Атмосферное давление 760-762 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.
Заход солнца в 17 часов 2 минуты. Долгота дня 9 часов 22 минуты.