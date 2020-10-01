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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

28 октября в Тюмени ожидается небольшое потепление

Общество, 08:31 28 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - минус 1 градус Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени днем 28 октября, прогнозирует сервис Gismeteo. К вечеру потеплеет до плюс 1-го.

Синоптики обещают пасмурную погоду и небольшие осадки: снег, переходящий в дождь.

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление 760-762 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 17 часов 2 минуты. Долгота дня 9 часов 22 минуты.

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# погода в Тюмени

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