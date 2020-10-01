Школы и поликлиники в Тюменской области создаются по BIM-технологии

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Шесть социальных объектов в регионе создаются по BIM-технологии, позволяющей благодаря 3D-визуализации облегчить процесс проектирования и возведения конструкций. Проектная документация некоторых из этих объектов уже проходит государственную экспертизу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Как отмечают в управлении, внедрение BIM-технологий при проектировании в строительстве проходит в Тюменской области постепенно. Ряд крупных застройщиков области уже применяют информационное моделирование зданий.

Наряду с этим несколько объектов регионального значения в настоящее время проектируются за счет средств областного бюджета по BIM-технологии.

Речь идет о строительстве многопрофильного клинического медицинского центра в Тюмени, центра культурного развития в с. Большое Сорокино, школы на 60 учебных мест в с. Большой Краснояр, хирургического корпуса областной больницы № 4 в Ишиме, реконструкции объекта под детскую поликлинику и строительстве административного корпуса областной больницы № 12 в Заводоуковске.

Следующим этапом станет применение BIM-технологий в процессе строительства: контроль качества, приемка и формирование исполнительной документации.