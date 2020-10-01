Тюменские студенты-медики успешно выступили на всероссийском форуме
| Фото: Тюменского государственного медицинского университета
Студенты Тюменского государственного медицинского университета стали победителями IX всероссийского форума "Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к практике", сообщает пресс-служба вуза.
Форум, посвященный памяти профессора Алексея Гераськина прошел в дистанционном формате.
Знаниями и умениями блеснули студенты лечебного и педиатрического факультетов ТюмГМУ Мария Бойченко, Яна Балуева, Екатерина Моргунова и Офелия Тузмухаметова, отработав все этапы операций на тренажере "Лапароскопическая стойка".