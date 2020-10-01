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Тюменские студенты-медики успешно выступили на всероссийском форуме

Общество, 13:16 28 октября 2020

Тюменского государственного медицинского университета | Фото: Тюменского государственного медицинского университета

Студенты Тюменского государственного медицинского университета стали победителями IX всероссийского форума "Малоинвазивные технологии в детской хирургии. От теории к практике", сообщает пресс-служба вуза.

Форум, посвященный памяти профессора Алексея Гераськина прошел в дистанционном формате.

Знаниями и умениями блеснули студенты лечебного и педиатрического факультетов ТюмГМУ Мария Бойченко, Яна Балуева, Екатерина Моргунова и Офелия Тузмухаметова, отработав все этапы операций на тренажере "Лапароскопическая стойка".

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# медики , студенты , ТюмГМУ

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