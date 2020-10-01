Тюменская группа Just Suzie презентует дебютный альбом

| Фото: из архива группы Just Suzie | Фото: из архива группы Just Suzie

Альбом "Времена" презентует тюменская группа Just Suzie в Молодежном театральном центре "Космос" 4 ноября в 20 часов.

"Писали альбом год. Начали работу над ним в 2019 году. Но по прошествии времени записи оказались не пригодны. Летом пришлось все переписывать заново. В итоге альбом сделали за четыре месяца. Провели сведение, мастеринг, сделали аранжировки", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" фронтвумен и автор песен Сюзанна Иванова.

По ее словам, пластинка про сезонность, смену событий в жизни. В мини-альбом вошли четыре песни. Послушать композиции можно во всех социальных сетях.

Инна Пахомова