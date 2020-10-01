  • 29 октября 202029.10.2020четверг
  • USD77,5520
    EUR91,2632
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская группа Just Suzie презентует дебютный альбом

Общество, 14:46 29 октября 2020

из архива группы Just Suzie | Фото: из архива группы Just Suzie

Альбом "Времена" презентует тюменская группа Just Suzie в Молодежном театральном центре "Космос" 4 ноября в 20 часов.

"Писали альбом год. Начали работу над ним в 2019 году. Но по прошествии времени записи оказались не пригодны. Летом пришлось все переписывать заново. В итоге альбом сделали за четыре месяца. Провели сведение, мастеринг, сделали аранжировки", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" фронтвумен и автор песен Сюзанна Иванова.

По ее словам, пластинка про сезонность, смену событий в жизни. В мини-альбом вошли четыре песни. Послушать композиции можно во всех социальных сетях.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос , музыка , презентация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 29.10.2020Тобольские студенты-медики доставляют лекарства и работают в моногоспитале
14:46 29.10.2020Тюменская группа Just Suzie презентует дебютный альбом
14:24 29.10.2020Вывоз мусора в Тюмени возьмут под цифровой контроль
14:13 29.10.2020600 пар обуви изъял из оборота региональный Роспотребнадзор