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Часть работ на главном коллекторе Тобольска выполнят в декабре

Экономика, 18:00 28 октября 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Ремонт главного канализационного коллектора Тобольска продолжается. Подрядная бригада ведет работы по разработке грунта, устройству щебеночного основания и бетонированию для последующего монтажа трубы.

Фото о работе на объекте представил глава города Максим Афанасьев в своем аккаунте в Instagram.

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Рабочие выполнили перенос существующего водопровода, проходящего в одном коридоре с коллектором. Из-за глубокого залегания трубы им необходимо частично вывезти грунт и выполнить откосы инвентарными щитами. Перенаправление стоков осуществляется из двух временных колодцев. Первый этап работ будет завершен в декабре 2020 г.

Добавим, главный коллектор Тобольска строился в 1960–1980 годы. К капитальному ремонту центрального канализационного коллектора Тобольский филиал СУЭНКО приступил в сентябре 2020 года после серьезной аварии.

Анжела Лебедева

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# коллектор , Максим Афанасьев

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