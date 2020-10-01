Часть работ на главном коллекторе Тобольска выполнят в декабре

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Ремонт главного канализационного коллектора Тобольска продолжается. Подрядная бригада ведет работы по разработке грунта, устройству щебеночного основания и бетонированию для последующего монтажа трубы.

Фото о работе на объекте представил глава города Максим Афанасьев в своем аккаунте в Instagram.

Рабочие выполнили перенос существующего водопровода, проходящего в одном коридоре с коллектором. Из-за глубокого залегания трубы им необходимо частично вывезти грунт и выполнить откосы инвентарными щитами. Перенаправление стоков осуществляется из двух временных колодцев. Первый этап работ будет завершен в декабре 2020 г.

Добавим, главный коллектор Тобольска строился в 1960–1980 годы. К капитальному ремонту центрального канализационного коллектора Тобольский филиал СУЭНКО приступил в сентябре 2020 года после серьезной аварии.

Анжела Лебедева