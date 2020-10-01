Умную остановку с Wi-Fi и видеокамерами презентовали на "Инфотехе"

| Фото: пресс-служба компании "Ростелеком" | Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

Далее в сюжете В Тюмени разработали виртуального консультанта по вопросам COVID-19

Умную остановку презентовала компания "Ростелеком" на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке "Инфотех-2020", сообщает пресс-служба провайдера.

Остановка представляет из себя современный павильон, оснащенный Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, тач-панелью, электронными табло и экраном.

Участники форума смогли протестировать умную остановку. Электронное табло показывало время прибытия транспорта, сенсорная панель открывала доступ к информационным сервисам: городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС. На интерактивной карте можно было найти достопримечательности, афишу городских мероприятий, сервис "Яндекс.Карты" с мониторингом транспорта.

Кроме того, павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, способствуют снижению преступности. Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

| Фото: пресс-служба компании "Ростелеком" | Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Такие интеллектуальные остановки можно смело назвать островком новых технологий, комфорта и безопасности на улицах города. Основным их достоинством является модульность конструкции. Можно легко изменить конфигурацию под нужные задачи, и, например, добавить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Камеры легко интегрируются в систему городского видеонаблюдения и могут автоматически вести аналитику, например, для работы с пассажиропотоком", – вице-президент "Ростелеком" – директор макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев. По его словам, компания готова устанавливать такие конструкции не только в Тюмени, но и других городах региона.

XIII цифровой форум и выставка "Инфотех-2020" проходит в Тюмени 28 и 29 октября. Традиционно в рамках мероприятия презентуют знаковые для региона решения в ИТ-сфере.