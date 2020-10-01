  • 28 октября 202028.10.2020среда
  • USD76,4556
    EUR90,3552
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени разработали виртуального консультанта по вопросам COVID-19

Общество, 18:17 28 октября 2020

coronavirus.net.ru

На форуме "Инфотех-2020" в Тюмени представили виртуального консультанта по противодействию пандемии коронавируса.

Национальный информер по противодействию COVID-19 уже работает в тестовом режиме на платформе coronavirus.net.ru. В ноябре система будет запущена в федеральном масштабе.

Информер отвечает на 4 тыс. вопросов, связанных с пандемией COVID-19: статистика заболевших в России (по регионам) и в мире, симптомы коронавируса, рекомендации врачей, работа госорганов в разных городах в период пандемии, меры поддержки бизнеса и населения. Есть возможность получения как звукового, так и письменного ответа. Точность ответов превышает 97%.

Система разработана при поддержке правительства Тюменской области компанией ОКАС. На начальных этапах разработки виртуального консультанта помощь оказали структуры администрации президента России.

Как рассказал генеральный директор компании – разработчика Вадим Филиппов, данный информер архиважен: "Система разработана с учетом рекомендаций врачей, органов власти, представителей Роспотребнадзора, бизнес-экспертов. Призвана снять социальную напряженность, поскольку быстро и четко дает достоверную и актуальную информацию для всех регионов России".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ИНФОТЕХ , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 28.10.2020Минздрав поддержал выступление врачей в СМИ
19:59 28.10.2020Инженеры из Тюмени стали победителями конкурса "Славим человека труда" в информбезопасности
18:17 28.10.2020В Тюмени разработали виртуального консультанта по вопросам COVID-19
18:11 28.10.2020Медикаменты тюменским льготникам будут доставлять на дом