В Тюмени разработали виртуального консультанта по вопросам COVID-19

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На форуме "Инфотех-2020" в Тюмени представили виртуального консультанта по противодействию пандемии коронавируса.

Национальный информер по противодействию COVID-19 уже работает в тестовом режиме на платформе coronavirus.net.ru. В ноябре система будет запущена в федеральном масштабе.

Информер отвечает на 4 тыс. вопросов, связанных с пандемией COVID-19: статистика заболевших в России (по регионам) и в мире, симптомы коронавируса, рекомендации врачей, работа госорганов в разных городах в период пандемии, меры поддержки бизнеса и населения. Есть возможность получения как звукового, так и письменного ответа. Точность ответов превышает 97%.

Система разработана при поддержке правительства Тюменской области компанией ОКАС. На начальных этапах разработки виртуального консультанта помощь оказали структуры администрации президента России.

Как рассказал генеральный директор компании – разработчика Вадим Филиппов, данный информер архиважен: "Система разработана с учетом рекомендаций врачей, органов власти, представителей Роспотребнадзора, бизнес-экспертов. Призвана снять социальную напряженность, поскольку быстро и четко дает достоверную и актуальную информацию для всех регионов России".