В Тюмени из канализационного коллектора достали двухметровое бревно

Двухметровое бревно извлекли из 400-милимметровой трубы сотрудники "Росводоканал Тюмень" в канализационном коллекторе на ул. Бориса Щербины в областном центре.

Как сообщает пресс-служба компании, перед тем, как извлечь бревно, его в тесном колодце распилили на части. Бревно обнаружили до того, как оно стало причиной крупного засора, поэтому подтоплений подвалов жилых домов удалось избежать.

"Зачем понадобилось обрезок дерева утилизировать таким варварскими способом? Подобные вопросы всегда возникают, когда мы находим в сетях такие крупные предметы. Ведь чтобы бревно очутилось в колодце, необходимо было изрядно потрудиться – открыть и поднять тяжелую крышку люка под силу не каждому", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

С начала 2020 года специалисты водоканала в Тюмени устранили 4 тыс. 233 засора на сетях водоотведения. Чаще всего их причиной являются скопления тряпок, жира, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажной туалетной бумаги, которая не растворятся в воде, и другого мелкого бытового мусора. Но встречаются и нестандартные находки. Например, в этом году специалисты предприятия извлекали из коллекторов лосиные рога, ласту, лопату. На очистных сооружениях канализации отлавливали копыта животных, куски бетона, стеклянные бутылки, куски арматуры и проволоки, большие банные полотенца и даже мобильные телефоны.