Тюмень признана лучшим экологически чистым городом России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень и Казань признаны лучшими экологически чистыми городами России. Такие данные представил Superjob, сообщает РИА Новости.

"Тюмень и Казань — мегаполисы с лучшей экологией по мнению жителей, Тольятти и Рязань — самые загрязненные города. Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, здесь же качественные продукты питания, лучше еда — только в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах", - отмечено в исследовании.

По 1,5 тысячи представителей экономически активного населения из Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче из городов-миллионников и по 700 респондентов из городов-полумиллионников участвовали в опросе. Аналитики выясняли экологическую обстановку в городе в целом и по составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.

Жители Тюмени оставили лучшие оценки деятельности по охране природы: 84 % оценивают экологическую обстановку как "хорошую" и "нормальную". Тюмень также на первом месте по оценкам качества воздуха: в среднем 3,7 балла из 5, и работы по утилизации отходов - 3,6 балла. Жители города оставили достаточно высокие оценки и качеству продуктов питания: 3,7 балла.

Добавим, что самыми загрязненными городами страны, по мнению респондентов, стали Тольятти и Рязань.