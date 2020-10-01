В Тюменской области еще 138 человек заболели COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

138 жителей Тюменской области заболели COVID-19 за минувшие сутки. Всего в России выявлено 17 тыс. 717 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб.

Из них 26,5 % случаев не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 740 человек.

Большинство новых заболевших в Москве - 4 тыс. 906, в Санкт-Петербурге - 758, в Московской области - 514.

В Свердловской области - 290, ХМАО-Югра - 197, ЯНАО - 182, Челябинская область - 148, Тюменская область - 138, Курганская область - 79 заболевших ковидом.

Всего на 29 октября в России выявлено 1 млн 581 тыс. 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 тыс. 301 летальный исход, выздоровел 1 млн 186 тыс. 41 человек.