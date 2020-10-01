Медработников из других регионов приглашают на работу в тюменские моногоспитали

Более 30 специалистов, приехавших из разных регионов, работают в моногоспиталях Тюменской области. Формирование резерва для этих медучреждений продолжается. Кадровая служба здравоохранения приглашает медработников, в том числе из других субъектов РФ.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, в регионе 16 учреждений инфекционного профиля оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией. В них работают более 4 тыс. 200 медработников. Нехватки медицинских кадров нет. Моноинфекционные госпитали укомплектовываются кадрами в соответствии с потребностью на основании установленного коечного фонда.

Телефоны кадровой службы здравоохранения в Тюменской области: 8(3452)42-78-14, 42-78-15.