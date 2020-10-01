Главврач тюменского моногоспиталя рассказал о работе в красной зоне

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В тюменском моноинфекционном госпитале, который открылся 5 октября на базе областного диспансера на ул. Новой, сложился профессиональный коллектив, способный оказать любую помощь. Об этом рассказал руководитель госпиталя Дмитрий Бутов.

"Мы отработали около трех недель, и на этапах становления организации оказания медицинской помощи ни один пациент не оказался брошенным, - отметил он. – Больные коронавирусной инфекцией – это особый контингент, который требует к себе большого профессионального внимания и соблюдения каких-то этических норм. Ведь они приходят сюда напуганными, прежде всего неопределенностью ситуации, и наша задача успокоить их, вселить в них жизнь и дать понять, что мы обязательно их вылечим и здоровыми отправим домой. Более двухсот человек уже ушли из нашего госпиталя здоровыми".

В госпитале, по словам Дмитрия Бутова, есть все необходимые лекарственные препараты и оборудование для обследования.

"Мы ежедневно до десяти человек вывозим в другое лечебное учреждение на компьютерную томографию, ежедневно берем анализы на COVID-19. Тщательно соблюдаются все алгоритмы обследования и лечения, - рассказал он. – Здесь уже есть команда. Меня радует, как на глазах растут молодые врачи, превращаются в настоящих профессионалов. Люди совершенно четко понимают, что от них требуется и стараются с полной отдачей выполнять те задачи, которые перед ними стоят. И не забывайте, что люди работают в средствах индивидуальной защиты. Даже просто походить в них 30-40 минут – ощущения не из приятных, а они работают по 12 часов".

Дмитрий Бутов показал целую папку с благодарностями от пациентов младшему медицинскому персоналу.

"За то, что они общаются с пациентами, ухаживают за ними, моют пол, кормят. Там тоже очень слаженная команда, - рассказал он. – Борьба с инфекцией – это командная работа врачей, медсестер, санитарок".

И эта слаженная команда профессионалов очень надеется, что к ней присоединятся и потенциальные пациенты.

"Мы готовы оказывать помощь пациентам любого профиля с любой тяжестью состояния, но я же понимаю, что этого можно избежать, - пояснил он. – Нужно просто соблюдать нормы, которые установлены – поменьше находиться в общественных местах и носить маски. Ведь мы работаем в моногоспитале и не болеем".