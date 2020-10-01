Модернизированная котельная на улице Институтской - одна из самых современных в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Котельную компании "УСТЭК" на ул. Институтской, 8 реконструировали в Тюмени. Ее производительность и эффективность специалисты оценили уже в первый месяц отопительного сезона.

Как рассказала заместитель технического директора по капитальному строительству компании "УСТЭК" Вера Моторыгина, здание построили еще в 1960-х годах. В ходе реконструкции котельную заново оборудовали, автоматизировали, а площадь уменьшили почти в 10 раз. Обновленная котельная теперь одна из самых современных в Тюмени. Ее мощность - 16 МВт. Следить за работой можно удаленно с пульта диспетчерской. В остальном котельная управляет собой сама: подстраивает режим отопления в зависимости от наружной температуры.

Котельная отапливает более 10 жилых домов в районе Учхоза и за объездной дорогой. На ее модернизацию потратили более 100 млн рублей. Всего 2020 году подобную реконструкцию провели в двух котельных "УСТЭКа", вторая - на 11 км Салаирского тракта в районе Верхнего Бора. По словам Веры Моторыгиной, компания регулярно обновляет и автоматизирует свои котельные, всего их в ведении компании 56. В планах на 2021 год – строительство котельных в районе Док и Матмассы.

По словам главного специалиста департамента ЖКХ Тюменской области Евгения Преснецова, всего в регионе к новому отопительному сезону капитально отремонтировали 35 котельных и более 35 км теплосетей. На это направлено более 3 млрд 900 млн рублей из бюджета и внебюджетных источников.

Евгения Шевцова