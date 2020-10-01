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Модернизированная котельная на улице Институтской - одна из самых современных в Тюмени

Экономика, 16:58 29 октября 2020

ИА "Тюменская линия"

Котельную компании "УСТЭК" на ул. Институтской, 8 реконструировали в Тюмени. Ее производительность и эффективность специалисты оценили уже в первый месяц отопительного сезона.

Как рассказала заместитель технического директора по капитальному строительству компании "УСТЭК" Вера Моторыгина, здание построили еще в 1960-х годах. В ходе реконструкции котельную заново оборудовали, автоматизировали, а площадь уменьшили почти в 10 раз. Обновленная котельная теперь одна из самых современных в Тюмени. Ее мощность - 16 МВт. Следить за работой можно удаленно с пульта диспетчерской. В остальном котельная управляет собой сама: подстраивает режим отопления в зависимости от наружной температуры.

Котельная отапливает более 10 жилых домов в районе Учхоза и за объездной дорогой. На ее модернизацию потратили более 100 млн рублей. Всего 2020 году подобную реконструкцию провели в двух котельных "УСТЭКа", вторая - на 11 км Салаирского тракта в районе Верхнего Бора. По словам Веры Моторыгиной, компания регулярно обновляет и автоматизирует свои котельные, всего их в ведении компании 56. В планах на 2021 год – строительство котельных в районе Док и Матмассы.

По словам главного специалиста департамента ЖКХ Тюменской области Евгения Преснецова, всего в регионе к новому отопительному сезону капитально отремонтировали 35 котельных и более 35 км теплосетей. На это направлено более 3 млрд 900 млн рублей из бюджета и внебюджетных источников.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА Тюменская линия ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА Тюменская линия ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгения Шевцова

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# ЖКХ , котельные , УСТЭК

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