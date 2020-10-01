  • 31 октября 202031.10.2020суббота
  • USD79,3323
    EUR92,6284
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы региона смогут заработать 1,5 млрд рублей

Экономика, 08:02 31 октября 2020

duma.gov.ru

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тюменской области в 2020 году ожидается в размере почти 1,5 млрд рублей. Этому во многом способствовали рекомендации "круглого стола" по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в регионе, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

В настоящее время услугами кооперативов охвачено около 72% сельских территорий. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 % молока от общего объема, закупаемого у населения.

В 2019 году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Тюменской области заготовлено 36,2 тыс. тонн молока, произведенного малыми формами хозяйствования (73,7% по отношению к уровню 2016 года), 2,6 тыс. тонн мяса всех видов (147,8% по отношению к уровню 2016 года), 99,4 тонны картофеля и овощей, оказано услуг на сумму более 52,0 млн рублей.

За первое полугодие 2020 года сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заготовлено 17,5 тыс. тонн молока, 519 тонн мяса всех видов, 3 тонны картофеля и овощей, оказано услуг на сумму 15,6 млн рублей. Объем совокупной деятельности составил 666,9 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:02 31.10.2020Сельскохозяйственные потребительские кооперативы региона смогут заработать 1,5 млрд рублей
17:10 30.10.2020В Югре установили новый рекорд суточной проходки в эксплуатационном бурении
11:40 30.10.2020В Тюменской области коммунальщики основательно подготовились к зиме
10:45 30.10.2020В Тюменской области запустили единый ситуационный центр ЖКХ