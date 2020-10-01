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В Увате пройдет районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

Общество, 16:01 31 октября 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Будущее для всех" пройдет в онлайн режиме. Оценивать выступления и работы ребят будут по видеозаписям и фотографиям.

Лучшие творческие работы представят на областном фестивале. Заявки на участие принимаются до 10 ноября, сообщает пресс-служба районной администрации.

Конкурсные направления остались прежними: хореография, оригинальный жанр, исполнение на музыкальных инструментах, художественное чтение, вокал, прозаичные тексты и стихотворения собственного сочинения, работы изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.

Впервые в этом году победителей в номинации "Приз зрительских симпатий" выберут жители района. Рисунки и фотографии поделок будут размещены на официальном сайте www.uvatregion.ru. Голосование на лучшую работу пройдет с 16 по 19 ноября.

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