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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области усилили контроль за вывозом мусора

Общество, 15:20 30 октября 2020

ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Контроль за вывозом мусора в Тюменской области усилили с наступлением первых заморозков. В этот период из-за перепадов температуры часто образовывается наледь, которая может привести к поломке колес, затруднить выкат баков с площадки или полностью заблокировать контейнеры, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

Региональный оператор просит жителей области внимательно парковать свои автомобили во дворах, учитывая необходимость проезда габаритной спецтехники, а коммунальщиков усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Другие распространенные неприятности, которые встречаются водителям мусоровозов, – это заблокированные подъездные пути, сложные дорожные условия, неготовность части автолюбителей к зимнему сезону. Серьезным препятствием нередко становится и работа коммунальных служб: если при очистке дорожного полотна по обочинам остается большое количество снега и льда, то к контейнерам не могут подойти ни местные жители, ни подъехать транспортировщики ТКО.

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# вывоз мусора

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