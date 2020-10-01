В Тюменской области усилили контроль за вывозом мусора

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Контроль за вывозом мусора в Тюменской области усилили с наступлением первых заморозков. В этот период из-за перепадов температуры часто образовывается наледь, которая может привести к поломке колес, затруднить выкат баков с площадки или полностью заблокировать контейнеры, сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

Региональный оператор просит жителей области внимательно парковать свои автомобили во дворах, учитывая необходимость проезда габаритной спецтехники, а коммунальщиков усилить работу по содержанию контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

Другие распространенные неприятности, которые встречаются водителям мусоровозов, – это заблокированные подъездные пути, сложные дорожные условия, неготовность части автолюбителей к зимнему сезону. Серьезным препятствием нередко становится и работа коммунальных служб: если при очистке дорожного полотна по обочинам остается большое количество снега и льда, то к контейнерам не могут подойти ни местные жители, ни подъехать транспортировщики ТКО.