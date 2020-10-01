В Югре установили новый рекорд суточной проходки в эксплуатационном бурении

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"РН-Юганскнефтегаз" установил новый отраслевой рекорд суточной проходки: 27 542 метра. Этот показатель на 414 м/сут выше предыдущего рекорда июля 2017 года. Новый рубеж пройден меньшим количеством буровых станков, при этом эффективность работ возросла более чем на 6%, сообщает пресс-служба "Роснефти".

Для повышения эффективности производства специалисты "РН-Юганскнефтегаза" внедряют инновационные подходы к организации процесса бурения, современные технологические решения и новейшее оборудование.

Парк буровых мощностей был увеличен и модернизирован. На месторождениях предприятия работают 98 буровых установок. Это станки с верхним силовым приводом, оснащенные высокомоментным породоразрушающим инструментом и современными комплексами насосно-емкостного оборудования. Установки для мобильной осушки позволяют использовать при строительстве горизонтальных скважин буровой раствор на углеводородной основе. Применение подхода "раздельный сервис" обеспечивает выбор эффективных сервисных подрядчиков, возможность комбинирования лучших практик и технологий. Специалисты предприятия одними из первых в Компании масштабно внедрили двухколонную конструкцию эксплуатационной колонны, что позволило сократить цикл бурения горизонтальных скважин более чем в 2 раза.

За 9 месяцев 2020 года на месторождениях предприятия построено 773 нефтяных скважины, из которых 397 - горизонтальные. Подготовлено и введено в бурение 100 кустовых площадок, из которых наибольшее количество - 17 штук запущено в августе.

"РН-Юганскнефтегаз" ведет разработку 38 лицензионных участков недр Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.