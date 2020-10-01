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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акушер-гинеколог рекомендовала семейным парам не откладывать ЭКО до лучших времен

Общество, 14:14 30 октября 2020

perinatal-center.pro

Семейным парам, решившим прибегнуть к методам ЭКО, чтобы родить ребенка, не стоит откладывать это до лучших времен. Такую точку зрения высказала главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области, главный врач Перинатального центра Ирина Кукарская.

"Если семья приняла такое решение, значит уже исчерпаны какие-то предыдущие возможности, да и возраст может поджимать. А у нас сегодня COVID-19, завтра грипп, а послезавтра какая-то кишечная инфекция. Поэтому откладывать это надолго нецелесообразно", - сказала она.

В Тюменской области, по словам главного врача Перинатального центра, реализуется хорошая государственная программа.

"Те женщины, которые участвуют в программе, могут прийти и получить за счет правительства Тюменской области медицинскую помощь по вспомогательным репродуктивным технологиям, - сообщила она. - У нас есть заказ правительства Тюменской области - 1560 процедур ЭКО за год. Мы приостанавливали программу в мае, снова возобновили в августе, и до конца года у нас осталось еще около 220 семейных пар, которые хотят ребенка. Мы с этой задачей справимся однозначно".

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# перинатальный центр , рождение детей , семья , ЭКО

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