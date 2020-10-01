УК "Аромашевогазсервис" выплатила долги по зарплате в 600 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долги по зарплате в сумме более 600 тыс. рублей погасило предприятие ООО "УК "Аромашевогазсервис". Об этом руководитель компании сообщил на заседании межведомственной рабочей группы по защите трудовых прав граждан в надзорном ведомстве региона.

Во встрече, проходившей в формате видеоконференцсвязи, приняли участие руководство региональных подразделений ФССП, государственной инспекции труда, Росреестра, департамента труда и занятости населения, ФСС.

На встрече обсудили ситуацию с задолженностью по заработной плате в ряде организаций - ООО "Калинка-Строй", ООО "Интеко МР". По итогам были намечены конкретные меры, направленные на защиту трудовых прав граждан. Их реализация находится на контроле прокуратуры Тюменской области.