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Осипов: городская дума последовательно идет по пути цифровизации

Политика, 16:49 30 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Современные технологии помогают принимать важные решения в условиях пандемии, считает заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Руководитель фракции "Единая Россия" напомнил, что гордума последовательно идет по пути цифровизации. Внедряется электронный документооборот, жители могут вносить предложения в проекты решений думы.

По его мнению, современные технологии незаменимы в работе представительного органа власти в период, когда врачи настоятельно рекомендуют ограничить личные контакты, а народным избранникам необходимо принять решения, регулирующие жизнь областного центра.

"Постановление председателя думы о проведении заочного голосования было своевременным и необходимым, – отметил Дмитрий Осипов. – Мы должны использовать все существующие технические возможности, чтобы сберечь жизнь и здоровье людей".

Также он добавил, что обсуждение общегородских проблем в формате видеосвязи не становится менее эффективным и значимым, а заочное голосование по-прежнему носит открытый характер и оставляет за народными избранниками право выразить свою позицию по предлагаемым вопросам.

"Депутаты фракции "Единая Россия" приветствуют использование современных технологий в работе думы, поскольку в сложившейся эпидемиологической ситуации они доказывают свою эффективность и актуальность", – подчеркнул Дмитрий Осипов.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Дмитрий Осипов

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