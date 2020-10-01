Тюменцам расскажут о современном искусстве

Фото: мультицентр "Контора пароходства" Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Серия из 12 лекций, мастер-классов и перформансов, объединенных темой современного искусства, пройдет в рамках проекта "Арт-сфера" тюменского мультицентра "Контора пароходства".

Спикеры проекта — скульпторы, художники, музыканты и искусствоведы из разных городов России. Они расскажут об искусстве в постцифровую эпоху, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

Первая лекция "Artist talk: скульптура и арт объекты" пройдет 6 ноября в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Скульптор и бутафор-декоратор из Санкт-Петербурга, Павел Фролов расскажет о создании инсталляций и арт-объектов.