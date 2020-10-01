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Тюменцам рассказали о преимуществах электронного больничного листа

Общество, 14:49 31 октября 2020

Фото: r72.fss.ru

Жители Тюменской области все чаще предпочитают оформлять электронный больничный лист, сообщили в региональном фонде социального страхования.

"Электронная форма больничного предполагает взаимодействие работника, медицинской организации, работодателя и Фонда социального страхования. Контакты между ними сведены к минимуму", - отметила и.о. начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Анна Иримко.

Оформлять электронный больничный работнику легче, так как не нужно посещать поликлинику, сообщает "Тюменская область сегодня". Достаточно просто сообщить номер больничного любым удобным способом. При утере электронной версии бланка, его номер легко узнать в личном кабинете на сайте фонда соцстрахования. Подделка такого документа исключена, а анонимность на высшем уровне. Работодатель не сможет узнать о диагнозе сотрудника.

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