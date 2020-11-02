В Тюмени "Школы здоровья" проведут в Zoom

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Первые "Школы здоровья" с помощью приложения Zoom пройдут в Тюмени 9 и 14 октября. Они посвящены Всемирному дню борьбы с диабетом, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Это стало возможным благодаря опыту работы в мессенджерах специалистов городской поликлиники № 1. Медики создали в Viber специальную группу для больных сахарным диабетом I типа. Группа успела доказать свою эффективность. Одному из пациентов после обращения в чате специалист оперативно скорректировал инсулинотерапию.

Опыт решено тиражировать для оптимизации взаимодействия с пациентами в сложившихся эпидемиологических условиях.

"Такая информационная поддержка и возможность быстро получить консультацию профильного специалиста очень важны для пациентов, особенно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции. Это позволяет нам общими усилиями держать хроническое заболевание под контролем, не допускать развития критических состояний", – считает специалист поликлиники Айнур Шабанова.