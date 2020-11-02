Тюменские "Тандыр" и "Аромат счастья" перечислят выручку за кофе в детский хоспис

| Фото: пресс-служба "Детского хосписа" | Фото: пресс-служба "Детского хосписа"

Тюменские ресторан "Тандыр" и сеть пекарен-кондитерских "Аромат счастья" присоединились к акции "Добрый кофе". Средства от продажи кофе заведения переведут в пользу детей из хосписа, сообщает пресс-секретарь "Детского хосписа".

Специальный "Добрый кофе" тюменцы смогут заказать по 30 ноября. Акция зародилась полтора года назад в Санкт-Петербурге по инициативе благотворительного фонда "Детский хоспис".

"При участии фонда в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис. Сегодня его усилиями продолжается системное развитие паллиативной медицинской помощи по всей стране. Сотрудники фонда мечтали, чтобы желание помочь детям объединили людей из разных регионов — осенью 2020 года это осуществилось", — рассказала пресс-секретарь детского хосписа Юлия Долгих.

В ноябре 2020 года к "Доброму кофе" присоединились более 300 заведений из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутской области, Самары, Белгорода, Краснодарского края, Ярославля и других регионов. С картой кофеен-участников можно ознакомиться на странице.

"Добрый кофе" привлекает внимание людей к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями, а механизм акции выстроен так, чтобы каждый человек смог помочь подопечным хосписа, просто выпив кофе.