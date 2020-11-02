Тюменцы могут присоединиться ко всероссийскому онлайн-флешмобу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут стать участниками онлайн-флешмоба "Россия - наш общий дом", приуроченного к празднованию Дня народного единства, который пройдет в стране 3 и 4 ноября, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Для этого нужно разместить в социальных сетях пост о культурных традициях, национальных промыслах, литературе, традиционных блюдах, значении орнаментов на народной одежде и другие сведения, которые вызывают интерес к национальному многообразию страны. Информацию необходимо сопроводить хэштегом #Россиянашобщийдом.

Размещать посты можно как на личных страницах в сети, так и в официальном сообществе "Привет, Россия!" во ВКонтакте под постом о старте акции, который будет опубликован 3 ноября.