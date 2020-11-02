Гиды TMN 55+ проведут обзорную экскурсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обзорная экскурсия "От базарной до центральной" в рамках проекта "ГидыTMN 55+" начнется 3 ноября в 11 часов. Ее проведет опытный гид Ольга Лукошкова, сообщают организаторы проекта.

В ходе авторского тура гид расскажет о том, как было принято решение о строительстве базарной площади; каковы были ее масштабы; когда она стала центральной. Ольга Лукошкова раскроет секреты ул. Водопроводной. Слушатели узнают и о таких монументах как памятник Ленину и Мемориал памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

Участники обсудят архитектурный облик города: стиль "сталинский ампир", в котором выполнены некоторые здания Тюмени, планировку улиц и многое другое.

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефонам: (3452) 30-39-59 или 51-77-05. При себе иметь средства индивидуальной защиты. Количество мест ограничено.