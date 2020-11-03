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Добровольную пожарную команду создали в Вагайском районе

Общество, 14:15 03 ноября 2020

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Добровольная пожарная команда сформирована в Птицком сельском поселении Вагайского муниципального района. Она будет обслуживать территорию, на которой проживают 702 человека, а расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны по грунтовой дороге - 51 км, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

"Бывают ситуации, что при тушении пожаров без добровольцев не обойтись. Создание добровольных пожарных дружин и команд – начальный и важный шаг к созданию полноценного поста пожарной охраны", - сообщили в 23 пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС России по Тюменской области.

23-й ПСО завершает работу по открытию добровольных пожарных команд. На территории гарнизона работают семь ДПК, их задача - ликвидировать пожары до прибытия основных сил и средств.

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# пожаротушение

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