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Онлайн-акцию "Мы едины в традициях народа" запустили тюменские росгвардейцы

Общество, 13:42 03 ноября 2020

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские военнослужащие и сотрудники Росгвардии запустили акцию "Мы едины в традициях народа" в преддверии Дня народного единства. Они познакомят подписчиков с историями и фотографиями сохранения семейных и народных традиций, сообщает региональное управление Росгвардии.

Так, в семье младшего сержанта Оксаны Салимовой сплелись две культуры – русская и татарская. "Я бережно храню платки моей бабушки Таисии Васильевны. Белая кружевная шаль в общем узоре сплетенных нитей сохраняет тепло ее любви и русскую историю. Другой платок, усыпанный яркими крупными цветами, бабушке около полувека назад подарил дедушка", – говорит она

В с. Омутинское сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны почитают традиции казачьего народа. Сын специалиста делопроизводства Елены Борисовой более пяти лет участвует в различных творческих мероприятиях в составе местного ансамбля "Казачья вольница". Он ловко владеет шашкой, стреляет из лука и исполняет народные танцы.

К участию в акции росгвардейцы приглашают всех желающих. До 6 ноября можно прислать тематическое фото, рассказать об истории своей семьи, сохранившемся предмете быта, национальных обычаях, передающихся из поколения в поколение на электронный адрес: rosgvardpressa72@yandex.ru. Отправить сообщение в группу во ВКонтакте.

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# акция , День народного единства , Росгвардия

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