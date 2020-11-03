В Нижнетавдинском районе открыли шестой smart-ФАП

пресс-служба ОБ №15 пресс-служба ОБ №15

Современный smart-ФАП открыли в пос. Тукман Нижнетавдинского района. Это последний объект из шести запланированных в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 20202 году, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

До этого жители поселка получали медпомощь в деревянном здании бывшей школы. По словам фельдшера Веры Подчуваловой, здесь было холодно. В новом ФАПе не только тепло, но и есть все необходимое оборудование для первичной медпомощи. Анализы теперь можно сдать на месте, здесь же пройти ЭКГ.

Медкарты в smart-ФАПе электронные. Можно удаленно записываться на прием, проводить видеоконсультации.

Открывая ФАП, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов отметил, что возвести за несколько месяцев шесть модульных зданий и подвести к ним необходимые коммуникации – непростая задача. Слаженная работа позволила сделать это в запланированный срок. Напомним, в 2020 году такие же ФАПы открылись в поселениях Карагандинский, Тукман, Торгили, Красный Яр, Новопокровка и Конченбург.

По словам главврача областной больницы № 15 Анатолия Смоляренко, переоборудование филиалов больницы продолжится в 2021 году.