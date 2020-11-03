Более 160 проектов поборются за грант "Формулы хороших дел" в Тобольске

пресс-служба СИБУР пресс-служба СИБУР

83 заявки поступило на грантовый конкурс в рамках программы "Формула хороших дел" компании СИБУР в Тобольске.

Конкурс проводится в регионе в шестой раз. На нем выбирают социальные проекты, которые реализуют при поддержке "Формулы хороших дел" в 2021 году. Самое большое количество заявок – 26 – поступило в направлении "Спорт". Также популярными стали "Образование и наука" (23 заявки) и "Город" (16).

На конкурс межрегиональных проектов подано 79 заявок. Самыми востребованными направлениями стали "Культура" (35% от общего числа заявок) и "Образование и наука" (29%). По правилам программы, межрегиональные проекты проходят одновременно в двух и более субъектах РФ.

"По мере реализации "Формулы хороших дел" мы видим активное развитие социальной сферы в регионах деятельности компании. Многие организации и учреждения, получив поддержку СИБУРа, продолжают разрабатывать новые проекты, подавать заявки на другие конкурсы и программы. Мы приветствуем такие решения и считаем их важным шагом на пути к достижению устойчивости. Убежден, что поддержка компании и дальше будет мощным импульсом для позитивных социальных преобразований", - отметил директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Станислав Каспаров.

Результаты конкурсов объявят до конца 2020 года.

Напомним, программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" реализуется с февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании. За пять лет реализовано более 130 межрегиональных проектов.