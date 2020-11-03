Тюменцы проверят знания о Дне народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Проверить свои знания о Дне народного единства тюменцам предлагает Дворец культуры "Нефтяник". Викторина "Россия – моя страна" пройдет в режиме онлайн 4 ноября в социальных сетях.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" во Дворце культуры, участникам викторины предстоит ответить на вопросы о российском триколоре, о народах, населяющих Российскую Федерацию и истории возникновения праздника Дня народного единства.

Викторина начнется 4 ноября в 12 часов во ВКонтакте и Instagram. Победитель будет отмечен памятным дипломом.

Николай Ступников